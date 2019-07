Sanità, il segretario generale Ghini (Uil): “Manco confronto con la Regione”

Liguria. Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria interviene in II Commissione consiliare sul tema della sanità: “Fa piacere avere un tavolo di confronto che chiediamo da mesi. I problemi sono tanti anche legati agli organici. La Regione è tra le più anziane del mondo, ma sul territorio c’è carenza di servizi. Ciò avvantaggia le altre regioni limitrofe” aggiunge.

“Abbiamo i pronto soccorso al collasso, dobbiamo risolvere i problemi delle liste di attesa, vogliamo capire il ruolo di Alisa e delle Asl che non apllicano regole omogenee”.

“Non ci servono interventi a spot. Anche i bandi di concorso non corrispondono alle comunicazioni che vengono effettuate. L’incontro unitario chiesto all’assesorato alla sanità ad oggi non ha avuto seguito. Sui territori di confine non riceviamo risposte, abbiamo un grosso problema di gestione dei rapporti. Manca il confronto con l’assessorato e non certo per colpa nostra” conclude.