Sanità, assemblea pubblica davanti al Consiglio regionale: “Carenza di personale e carichi di lavoro, rischi per la privatizzazione”

Liguria. Domani, martedì 2 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nei pressi del Consiglio regionale, la Funzione Pubblica Cgil ha organizzato una assemblea del personale della sanità pubblica.

“All’ordine del giorno dell’incontro ci saranno i temi su cui non si hanno risposte dalla Regione – afferma il sindacato di categoria – ed in particolare: carenza strutturale e generalizzata di organico, carichi lavoro in tutta la rete ospedaliera.

E ancora: “Assunzioni e stabilizzazioni; concorsi; mobilità regionale, aziendale ed interaziendale; destrutturazione consultori; estrutturazione attività legate all’assistenza territoriale”.

Tra i punti caldi: “L’accordo a tutela dei lavoratori coinvolti nella privatizzazione degli ospedali; progetto a favore dei lavoratori impegnati nelle aree dell’emergenza e in quelle di supporto, seconda tranche; potenziamento servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro; accordo preventivo per il nuovo “appalto calore” conclude il sindacato.