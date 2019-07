Sanità, Ardenti (Lega): “Il Pd vuole eliminare le Asl sul territorio e chiudere tutti gli ospedali possibili”

Regione. “Oggi in seconda commissione sanità il Pd ha sostanzialmente riferito, davanti ai rappresentanti delle sigle sindacali, che in Liguria non ha abbandonato la sua idea storica di chiudere tutti gli ospedali possibili e quindi di eliminare le Asl sul territorio, realizzando un’unica azienda sanitaria per la Liguria”. Lo riferisce Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale della Lega Nord.

“In altre parole, ha smentito o messo in crisi quei sindaci o consiglieri comunali di centrosinistra che invece si sono schierati per difendere le identità delle Asl liguri e le strutture ospedaliere sul territorio”.

“Da parte nostra, la Lega non solo ha garantito l’esistenza delle 5 Asl da Ventimiglia a Sarzana, realizzato provvedimenti e avviato progetti di buonsenso per il rilancio della sanità in Liguria, ma ha anche salvato tre ospedali destinati alla chiusura (Cairo Montenotte, Bordighera, Albenga).

Mentre prosegue un piano di investimenti sul Santa Corona a Pietra Ligure e la realizzazione del nuovo ospedale del ponente di Genova”, conclude Ardenti.