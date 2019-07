San Giacomo, festa della Fraternità a Varazze: altre celebrazioni patronali sul territorio

Savona. La Fraternità francescana “Lo Spirito del Signore” che ha sede nell’antico convento ubicato ai piani di san Giacomo a Varazze prepara con diverse iniziative la festa del patrono a cui è intitolato il convento e che dà il nome alla località. Venerdì 19 alle 18,30 “Uomini fragili in cammino”: camminata da Pratozanino alla chiesa di san Giacomo. Ritrovo alle 18,30 nel parcheggio antistante la comunità psichiatrica “Casa Nuova-Insieme” in via Maluea 1 a Cogoleto.

Sabato 20 luglio alle 17,30 visita guidata al monastero mentre martedì 23 luglio alle 20,45 presentazione del libro “Isacco – Figlio imperfetto” di don Gianni Marmorini, sacerdote di Arezzo.

Il volume sviluppa un’interessante interpretazione del figlio di Abramo che porta alla luce la questione cruciale dell’accettazione del limite e dell’imperfezione.

Giovedì 25, giorno della festa liturgica di san Giacomo, alle 18,30 celebrazione eucaristica nella chiesa del monastero e alle 19,30, da un momento conviviale con musica dal vivo.

E in programma altre celebrazioni patronali sul territorio savonese: la confraternita di san Giovanni de Matha della Rocca di Legino a Savona, nella chiesina

“dei due leoni” tutte le domeniche nei mesi di luglio e agosto ufficia le lodi alle 8.45 con la Messa alle 9.

A Segno la confraternita di santa Margherita, celebra la propria santa domenica prossima 21 luglio con il seguente programma: alle 9.30 Messa, alle 20 canto dei Vespri, segue processione e benedizione eucaristica con le confraternite e i loro crocifissi.

Sempre domenica 21, a Orco Feglino, la confraternita di santa Maria Maddalena celebra la propria patrona: ritrovo alle 17 in piazza Basso, alle 17.30 Messa nella chiesa di san Lorenzo, alle 18.15 circa inizio della processione per le vie del paese al termine benedizione eucaristica e momento conviviale.

Anche a Ellera, nell’entroterra di Albisola Superiore, si celebra Maria Maddalena, ma il 22 luglio: la festa è animata dalla confraternita di san Lorenzo, alle 19.30 Messa seguita dalla processione.