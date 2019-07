San Francesco Loano: nasce in Riviera una nuova squadra giovanile

Loano. Nei giorni scorsi è nata a Loano una nuova società calcistica nel settore giovanile, che si occuperà principalmente della scuola calcio (piccoli amici e primi calci). Si chiama Acd San Francesco Loano e la sede sociale è in via dei Gazzi 5, nel campo dei frati cappuccini, con fondo in sintetico di nuova generazione.

Nei prossimi giorni verrà comunicato l’organigramma della società, che porta avanti il nome della San Francesco nata nel 1979.