Sagra du Michettin ad Albenga, MiniEnduro a Mallare e il teatro a Borgio: ecco la domenica degli eventi in provincia

Provincia. “Non sapevo che cosa preferire: il temporale, che forse avrebbe portato con sé delle sorprese, oppure il tempo bello che avrebbe consentito la festa”, disse la mistica svizzera Adrienne von Speyr. Invece noi amanti dello star bene all’aria aperta sappiamo cosa avremmo preferito in quest’ultima domenica di luglio: il sole e il caldo. Purtroppo l’allerta meteo attualmente in vigore sta “impoverendo” l’agenda IVG Eventi. Ma non disperiamo! Sono ancora numerose le iniziative in calendario per oggi.

Albenga si dà alla pazza gioia con la tradizionalissima Sagra du Michettin: i migliori piatti tipici della cucina ligure vengono serviti “insieme” alle più creative opere della manualità artigiana, a variopinte mostre d’arte e all’immancabile concorso fotografico. Rombano i motori a Mallare: la Val Bormida è infatti il “circuito” perfetto per far sfrecciare ben 170 bellezze a due ruote nella quinta e sesta prova del Campionato Italiano MiniEnduro.

Divertimento e ironia saranno dalla parte dei magistrali attori che saliranno sull’emozionante palco del Festival Teatrale di Borgio Verezzi: stiamo parlando di Enzo Iacchetti, Pino Quartullo e Fausto Caroli, che daranno prova certa delle loro capacità interpretative portando in scena “Hollywood Burger” di Roberto Cavosi.

Di seguito vi riportiamo ancora altri eventi, al momento confermati dai rispettivi organizzatori.

A San Giorgio d’Albenga si svolge la tradizionale Sagra du Michettin con numerose attività collaterali, come le serate danzanti animate da musica dal vivo. Gli stand degli espositori sono sempre più numerosi e spesso raccolgono artigiani provenienti da varie zone dell’Italia e anche dall’estero.

La sagra è una splendida occasione per assaggiare i piatti tipici della cucina ligure, oltre al famoso “Michettin”, ma anche per vedere all’opera artigiani del legno, della pelle, della ceramica, creta e materiali di riciclo e visitare esposizioni di ogni tipo, dalle macchine agricole agli articoli per la casa. Vengono inoltre organizzate mostre e concorsi fotografici.

Inoltre si potrà godere della visita guidata alla chiesa antica con il prezioso commento del professor Carlo Lanteri allo splendido ciclo di affreschi risalenti al periodo fra il XIII e il XVI secolo.

Mallare. Il Campionato Italiano MiniEnduro è pronto per la quinta e sesta prova domenica 28 luglio presso la Scuderia Le Poiane, con il motoclub Fuoringiro Savona che ha raccolto questo importante impegno per organizzare l’atto decisivo della stagione. Primo evento nazionale per il sodalizio ligure, che accoglie la carovana di 170 minienduristi per un fine settimana che ci regalerà ancora una volta tante emozioni.

Una partecipazione straordinaria che fa capire che oggi come non mai l’Enduro è vivo e il suo futuro è ricco di grandi aspettative. La tappa di Mallare è decisiva per l’assegnazione dei titoli nazionali: tra le difficoltà dell’Enduro Test e le curve dell’Airoh Cross Test si definiranno i nuovi campioni italiani delle classi 125 Mini, Debuttanti, Cadetti, Junior, Senior e Motoclub.

Il verdetto finale sarà sancito da due prove speciali. I ragazzi affronteranno l’Enduro Test, sviluppato interamente nel sottobosco con inizio e fine dislocate in due punti diversi; terminata la linea un trasferimento in discesa accompagnerà i piloti nei pressi dell’Airoh Cross Test, disegnato per una parte su un prato e una nel sottobosco. Il tutto sarà ripetuto cinque volte.

Al Festival Teatrale di Borgio Verezzi domenica 28 luglio alle ore 19:30 e alle ore 22 va in scena “Hollywood Burger” di Roberto Cavosi con Enzo Iacchetti, Pino Quartullo e Fausto Caroli. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Quartullo e prodotto da La Contrada Teatro Stabile di Trieste di Livia Amabilino con Enza De Rose aiuto regista, le scene di Andrea Stanisci e il light designer Bruno Guastini, andrà in tournée da febbraio ad aprile 2020.

Quanti possono dire di aver raggiunto le mete che si erano prefissati all’inizio della propria vita? Quanti possono essere pienamente soddisfatti per aver realizzato il proprio sogno? In una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, due attori mitomani, assolutamente alla deriva ma tenacemente aggrappati al sogno del cinema, se ne dicono e ne fanno di tutti i colori.

Si passano e spalmano sui loro hamburger senape, maionese, ketchup, con un fare convulso e ingordo come la loro voglia di far parte, in un modo o nell’altro, della magia di Hollywood. Un inserviente li tratta come fossero intralci, inutili ingombri, ma Leon e Burt non smettono di fare a gara con le loro disgrazie e disavventure…

Loano. Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2019 di “Loano a misura di famiglia”, il cartellone di spettacoli dedicati a bambini e famiglie che si inserisce nell’ambito della rassegna Dreams Festival promossa dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna.

Domenica 28 luglio alle 21:30 sul palco dell’arena estiva del Giardino del Principe andrà in scena lo spettacolo “Tre per due”, ovvero tre favole per due attori.

Attraverso il trasformismo, il divertimento, i colori e la magia del teatro ma soprattutto il gioco interattivo con il pubblico gli attori e registi Franco Abba e Mauro Stante daranno vita a tre storie fantastiche, come “Il brutto anatroccolo”, raccontata in un modo particolarissimo ed esilarante.

Fino a domenica 28 luglio Sassello si trasforma ne “La Città dei Bambini – Intorno al Fuoco”, evento dedicato alla creatività e all’infanzia, organizzato dall’associazione di promozione sociale Cascina Granbego (aderente ARCI), cofinanziato dal Comune e dalla Fondazione Agostino De Mari e insignito del marchio EcoFeste della Regione Liguria.

In programma per i vicoli del centro storico laboratori artistici ed espressivi, laboratorio circense di equilibrismo, mostre a tema, cinema e teatro per bambini, musica itinerante, truccabimbi, Emergency e i suoi aquiloni, birra e frittelle, battesimo della sella, aperitivi in musica e letterari, mercatino delle cose belle e buone e molto altro ancora. È inoltre possibile visitare la mostra a tema “Passaggi d’arte” presso il Nuovo Polo Museale.