Ruba zaini, portafogli, cellulari e indumenti da una spiaggia: pregiudicato in manette per furto aggravato

Andora. E’ stato arrestato dai carabinieri per il reato di furto aggravato. In manette è finito un cittadino marocchino di 25 anni, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, bloccato dai militari ad Andora dopo aver rubato alcuni zaini, portafogli e degli indumenti trovati nei pressi dei vari ombrelloni in una spiaggia andorese, approfittando del fatto che i bagnanti erano in mare.

In seguito si è dato alla fuga, ma è stato notato e segnalato al 112.

Subito è stata allertata la pattuglia dei carabinieri di Andora che si trovava nelle vicinanze. Dopo una breve ricerca, i carabinieri lo hanno individuato nei pressi di un cassonetto, intento ‘a selezionare’ il materiale trafugato, tra cui due cellulari di valore, restituito poi ai legittimi proprietari.

Per questa mattina è prevista l’udienza di convalida de fermo presso il Tribunale di Savona.

Il controllo del territorio da parte della stazione di Andora è delle altre stazioni continua con pattuglie in uniforme e personale in borghese che si confonde tra i turisti, con il fattivo supporto del personale del nucleo cinofili di Villanova d Albenga.