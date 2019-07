Rossetti (Pd): “Un fondo regionale da 30 mila euro per le spese legali delle donne vittime di violenza”

Regione. “Un fondo regionale di solidarietà da 30 mila euro, che aiuti le donne liguri vittime di violenza a sostenere le spese di assistenza legale nei procedimenti civili e penali in cui risultano parte lesa e che ampli quanto già previsto dalla norma statale sul gratuito patrocinio”. È questa la proposta di legge del gruppo del Pd in Regione Liguria, primo firmatario il consigliere regionale Pippo Rossetti (e a cui ha apposto questa mattina la sua firma anche Rete a Sinistra), presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche rappresentati di alcuni centri antiviolenza.

“Il fenomeno della violenza di genere, inclusa la violenza domestica – spiega l’esponente del Partito Democratico – continua a essere allarmante e quindi faccio un appello agli assessori Cavo e Viale che raccolgono questa proposta e le facciano diventare di tutto il Consiglio e della giunta. L’ultima indagine Istat condotta nel 2014 ci mostra un quadro indegno di una paese civile: circa il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, infatti, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 16% è stata vittima di stalking, 4.4000.000 hanno dichiarato di subire o aver subito violenza psicologica nell’ambito di una relazione di intimità, mentre solo il 12,3% delle donne decide di denunciare il compagno da cui ha subito violenze. Insomma, per il nostro Paese si tratta di un fenomeno sociale strutturale, con radici culturali profonde, che continuano a permeare la vita quotidiana di milioni di uomini e donne”.

Per contrastare la violenza di genere esistono strumenti nazionali e regionali ed è proprio nel solco di questi ultimi che si inserisce la proposta di legge del Partito Democratico. “Il fondo che intendiamo istituire con questa legge – continua Rossetti – è un aiuto concreto nei confronti delle donne vittime di violenza che, in molti casi, non hanno i mezzi economici per difendersi in tribunale. E qualora la persona sia deceduta, abbiamo pensato che anche gli eredi possano ricorrere al fondo”.

“Il contributo – precisa l’esponente del Pd – viene concesso per coprire le spese di assistenza legale sostenute in sede giudiziaria e per attività di consulenza civile o penale o consulenza tecnica. Per accedervi è necessario compilare una richiesta che l’avvocato patrocinante di fiducia presenterà alla Regione Liguria”.

“Entro 20 giorni, dopo aver acquisito il parere di una commissione costituita da personale regionale e avvocati designati dagli ordini degli avvocati liguri, la Regione si esprimerà sull’ammissibilità. Al termine di ogni fase processuale l’avvocato che assiste la vittima potrà presentare la richiesta di liquidazione. Per accedere al contributo del fondo in procedimenti civili occorre dimostrare la presenza di una parallela causa penale o l’avvenuto procedimento penale”.

Per l’accesso ai contributi si calcola solo il reddito della vittima di violenza, pari a 5 volte il limite previsto per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del dpr 115/02, non può superare 11.493,82 euro (quindi al fondo possono accedere redditi fino circa 60 mila euro).

“Chi riceve il patrocinio legale dallo Stato – continua Rossetti – può comunque attivare il fondo regionale per le spese stragiudiziali, mentre è prevista la restituzione del contributo qualora la beneficiaria venga successivamente condannata per calunnia in merito ai fatti per cui ha chiesto tutela. L’articolo 2 della legge, inoltre, introduce la clausola valutativa per verificare, trascorsi almeno due anni dalla entrata in vigore del provvedimento, l’efficacia del fondo in termini di aumento della capacità delle donne vittime di abusi o violenze di far valere i propri diritti in sede penale e civile”.

“In virtù di questo la giunta presenta al Consiglio regionale una relazione in cui vengono riassunte le domande ammesse a contributo (comprese quelle respinte) e in cui vengono evidenziati i reati contestati, la distribuzione territoriale e i redditi delle donne richiedenti. La relazione deve contenere anche i dati sul fenomeno della violenza contro le donne liguri e i numeri dei procedimenti per reati di genere (in corso o conclusi) nel periodo di riferimento”.

Alla conferenza stampa erano presenti “Centro antiviolenza Mascherona”, “Centro per non subire violenza” di via Cairoli e “Music for Peace”, che alcuni mesi fa ha aperto uno studio medico popolare. Come hanno confermato questa mattina responsabili e volontari, “è difficile dire se il fenomeno della violenza di genere sia in aumento o in diminuzione: sicuramente registriamo un incremento delle denunce e degli accessi ai centri rispetto al passato, anche in virtù di una maggiore consapevolezza”.

“La denuncia è indubbiamente il momento più rischioso per la donna e servirebbero dei provvedimenti di protezione che partano già da quella fase”. Altra questione importante affrontata nel corso della conferenza stampa è l’autosufficienza economica della donna vittima di violenza: “Dopo la denuncia e il successivo percorso con i centri antiviolenza occorre avviare progetti di inclusione ad personam, per consentire alle donne di poter recuperare una propria individualità”.

Ad oggi, i dati della Regione Liguria contano 733 donne prese in carico dai centri antiviolenza liguri nel 2018, oltre un terzo di loro (e cioè 279, pari al 38%) hanno subito varie forme di violenza economica, mentre 228 non percepiscono alcun reddito (45 studiano ancora e 183 sono disoccupate).