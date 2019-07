Roccavignale, contributi della Fondazione De Mari per progetti educativi dedicati ai minori

Roccavignale. La Fondazione De Mari Carisa di Savona in aiuto, con un contributo economico, al comune di Roccavignale nell’ambito di progetto educativi dedicati ai minori.

“Le spese a carico del Comune di Roccavignale sono (come ogni anno) € 5.404,63. Quest’anno la Fondazione A. De Mari di Savona, ha deciso di aiutarci con un contributo pari ad € 3.000,00 per i seguenti progetti: per la scuola del’Infanzia di Roccavignale, Interventi di – Psicomotricità e corso di Inglese “Hello Children” (€ 1.900,00)” afferma il sindaco Amedeo Fracchia.

“Il nostro comune da sempre integra i servizi offerti dalla scuola statale, con interventi mirati agli alunni in tenera età (3-6 anni), estremaente ricettivi ai nuovi stimoli, e di facile apprendimento, della lingura inglese e dell’attività motoria, quale esperienza sensoria, per conoscere il proprio corpo, sia individualmente ed in sinergia di gruppo”.

“Per tutti gli alunni di ogni scuola di ordine e grado, perseguiamo invece interventi con educatori a sostegno nelle attività scolastiche (€ 1.100,00). Questo intervento è rivolto ai ragazzi in situazione di fragilità sociale, attraverso un supporto con degli “Educatori Scolastici”, nell’espletamento dei compiti a casa e dell’insegnamento delle materie scolastiche, con l’inserimento sociale, presso il centro ragazzi a Millesimo”.

“Roccavignale, anche grazie a queste piccole iniziative, si conferma un paese attraente per i molti che decidono di tornare a vivere in campagna dove i servizi sono a misura d’uomo” conclude il sindaco.