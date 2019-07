Riviera Music Festival, ad Alassio i QueenMania fanno rivivere il mito di Freddie Mercury

Alassio. Mercoledì 31 luglio dalle 21.30 in piazza Partigiani ad Alassio andrà in scena “Queenmania”, un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia.

Questa è la formula dei QueenMania, tribute band che vede oltre alla presenza di Sonny Ensabella, sosia dall’impressionante somiglianza fisica e vocale all’originale, si avvale della presenza di strepitosi musicisti che vantano prestigiose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo (Ligabue, Vasco Rossi, Anna Oxa, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Exilia, Mark Harris, Glenn Hughes…), quali Fabrizio Palermo (basso e voce), uno dei più stimati turnisti in Italia, Tiziano Giampieri (chitarra e voce), Simone Fortuna (batteria).

Nel marzo 2007 i Queenmania portano il loro show oltre le Alpi, e intraprendono il loro ormai famoso “European Tour”, suonando, con enormi consensi di pubblico e critica, in Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria.

La consacrazione di questo magico momento arriva con la partecipazione del gruppo alla 23rd Official Queen Fan Club UK Convention 2008 in Inghilterra. In questa occasione i QueenMania condividono il palco e il backstage con importanti musicisti e personaggi della “Royal Family” dei QUEEN, quali Spike Edney, Jamie Moses, Peter Freestone, Jacky Smith, Jeff Scott Soto, Patti Russo. Tali eventi hanno permesso ai Queenmania di diventare il primo e unico tributo italiano a suonare in Inghilterra, paese dove il gruppo è accolto come il miglior tributo europeo ai Queen. Spesso i Queenmania si avvalgono della collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano che, sempre con entusiasmo, partecipano ai loro concerti come: Enrico Ruggeri, Katia Ricciarelli, Andrea Mirò, Luigi Schiavone, Marco Guerzoni e Matteo Setti (Notre Dame de Paris), Clara Moroni (Vasco Rossi), Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls), Irene Fornaciari, Cristina Scabbia (Lacuna Coil) etc. I QueenMania sono attualmente in tour nei più importanti locali, teatri e open air d’Italia e d’Europa.

Tutte le informazioni sul Riviera Music Festival le trovate sul rinnovato sito www.dallapartedellamusica.it.

