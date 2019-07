Riviera Music Festival 2019, ci sarà anche Shade con Federica Carta

Alassio. È stata annunciata ieri sera in diretta presso la discoteca “La Suerte”, dove il cantante era ospite d’onore, la partecipazione di Shade al Riviera Music Festival Alassio 2019.

La sera del 22 agosto presso Porto Luca Ferrari il talentuoso rapper italiano affiancherà nuovamente Federica Carta come nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove, con il brano “Senza farlo apposta”, che ha superato i 38 milioni di visualizzazioni su youtube ed è stato premiato con il disco di Platino, hanno dato vita a un duetto fra i più apprezzati della kermesse musicale.

Il 22 agosto saranno quindi due concerti in un’unica serata durante i quali, Federica Carta e Shade, proporranno anche i brani realizzati insieme tra i quali “Irraggiungibile” che ha raggiunto le 108 milioni di visualizzazioni sui social e triplo disco di platino.

Shade che sta avendo grande successo con il suo ultimo singolo “La Hit dell’estate” è indubbiamente uno degli artisti più seguiti dai giovani. Nell’estate 2017 partecipa al “Summer Festival” con il brano “Bene ma non benissimo” che raggiunge il notevole traguardo di 22 milioni di visualizzazioni in pochi mesi su You Tube, oltre a raggiungere nello stesso anno il disco di platino e doppio disco di platino l’anno seguente. Sempre nel 2017 collabora con Benji & Fede alla realizzazione del brano “On Demand” e nel giugno 2018 esce il singolo “Amore a prima insta”, che ha anticipato il suo terzo album “Truman”. Di seguito pubblica il secondo singolo “Figurati noi” in collaborazione con Emma Muscat. Da settembre 2018 conduce su Rai Gulp il programma musicale “Gulp Music”.

Dichiara Stefano Mannelli, Patron del festival, “il Riviera Music Festival quest’anno, nelle tre serate nella magica atmosfera del Porto Luca Ferrari, propone un palinsesto molto vario che vuole accontentare tutte le fasce di età e gusti musicali. Si comincia con Antonello Venditti il 20 agosto con la data del fortunatissimo tour “Sotto il segno dei pesci”, si prosegue con i Boomdabash e i The Bluebeaters il 21 agosto e si conclude con la serata per i più giovani con Federica Carta e Shade il 22 agosto.

I biglietti per i concerti si possono acquistare online sul circuito Ticket One oppure direttamente presso La Casa del Disco ad Alassio, Ticket Point ufficiale del Riviera Music Festival.

Servizio navetta gratuito in Alassio e da Albenga con partenza dalla Stadio Riva.

Per tutte le informazioni www.dallapartedellamusica.it

