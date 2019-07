“Respinta la proposta di divieto caccia la domenica e nei festivi”: la rabbia di Enpa Savona

Regione. “Gli incidenti gravi e mortali delle scorse stagioni venatorie non sono serviti a nulla: il consiglio regionale ligure ha respinto l’emendamento del Movimento 5 Stelle che proponeva il divieto di ogni forma di caccia la domenica e nei giorni festivi, a tutela di coloro che, disarmati, frequentano boschi e campagne alla ricerca del vero contatto con la natura”.

Lo hanno fatto sapere da Enpa Savona, dalle aule hanno proseguito: “Con la stessa maggioranza bulgara (lega, fratelli d’Italia e Pd) ha invece approvato l’emendamento Costa (Liguria popolare) che sposta l’inizio della caccia al cinghiale al primo novembre: una modifica assolutamente insufficiente, per la Protezione Animali savonese, a difendere i cittadini di cui sopra, perchè forse il consigliere ligurpopolare non lo sa ma per buona parte di novembre i boschi liguri hanno ancora le foglie e la visibilità, per i potenti fucili da cinghiale, è pericolosamente ridotta”.

“Sono così confermati i privilegi della giunta Toti, dei partiti che lo sostengono, nonché del Pd, per i cacciatori-elettori, a scapito di tutti gli altri cittadini-elettori evidentemente ritenuti di serie ‘b’, la cui sicurezza diventa quindi trascurabile e la loro vita sacrificabile. Appena disponibile, Enpa Savona pubblicherà l’elenco (e le mail) dei consiglieri che hanno votato contro l’emendamento M5S, in modo che al prossimo escursionista domenicale morto si sappia a chi dare la colpa, almeno morale”, hanno concluso dalla Protezione Animali savonese.