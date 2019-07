Regione, il presidente Toti risponde alle critiche: “Orgoglioso di questi quattro anni”

Regione. “Disoccupazione diminuita, disavanzo calato, crisi industriali risolte o migliorate, città e area metropolitana di Genova già tornata ai livelli precedenti al crollo del ponte Morandi. Sono molto orgoglioso di come si è mossa la Liguria in questi quattro anni. L’analisi delle opposizioni è approssimativa, forse un po’ manichea, sicuramente molto parziale e poco utile. Questo è l’ultimo assestamento di questa amministrazione e tutti i parametri di riferimento dal 2015 sono migliorati”.

Il presidente Toti ha risposto in consiglio regionale alle critiche dell’opposizione in merito all’assestamento di bilancio, all’ordine del giorno. “La citazione della Corte dei Conti sta diventando archetipica per le nostre opposizioni – ha proseguito – neanche la Corte fosse diventata segretario politico. Ricordo che le voci non parificate dipendono dalle amministrazioni precedenti, non si riferiscono ai nostri quattro anni di bilancio, durante i quali, anzi, abbiamo cercato di porre rimedio alle pesanti eredità che abbiamo ricevuto”.

“Per quanto riguarda la sanità – ha aggiunto – il peggioramento del saldo della mobilità passiva dal 2017 al 2018 è dovuto in parte anche alla chiusura di GSL di Albenga, con minore produzione per circa 5 milioni e a partite relative a conguagli di anni precedenti per circa 9 milioni. Si tratta di 14 milioni di euro. Per conseguenza, il delta negativo del 2017 sul 2016 (53,6 – 34,7) pari a 18.9 milioni costituisce un reale peggioramento per effettivi 4,9 milioni (18,9 – 14)”.

“I dati macroeconomici aggregati – ha detto ancora Toti – sono quelli del Def del Governo: la Liguria per quanto possa spingere sull’autonomia non sarà mai tanto autonoma da non tenere conto, nelle sue manovre di bilancio, che l’Italia nell’anno successivo non crescerà. Anche il calo sul turismo è una congiuntura nazionale. Sui dati di arrivi e presenze c’è sicuramente da fare un lavoro per tracciare meglio le nuove abitudini dei turisti, ma è veramente pittoresco prendere un dato come quello di maggio di quest’anno, con quattro fine settimana di maltempo (mai successo) e farne un mese benchmark per valutare l’andamento generale”.

“Tra il 2015 e il 2017 la crescita è stata del 4% medio annuo. Nel 2018 la crescita rispetto al 2015 è stata del 6% complessiva e solo nei confronti del 2017 c’e’ stato un calo dell’1% circa”. Su lavoro, occupazione e sviluppo economico, inoltre, Toti ha precisato: “Il 3% di chi non cercava lavoro è tornata a iscriversi alle liste. Molte aziende prevedono nuove assunzioni nei prossimi mesi. Le partite iva sono tornate a crescere”.

“Tutte le crisi industriali che abbiamo ereditato sono risolte o migliorate, da Mittal a Ericsson (nella quale la maggior parte dei lavoratori in esubero sono stati ricollocati). Oggi abbiamo la città di Genova e l’area metropolitana che sono ritornate ai livelli precedenti al crollo del ponte Morandi. Nel 2019 sono stati registrati record nei terminal container, nelle crociere, anche le prenotazioni nei traghetti per le isole sono tornate a livelli precedenti l’agosto 2018. La città di Genova ha saputo reagire in tempi molto stretti”.

“Molte responsabilità – ha concluso – esulano da quest’aula e sono trasversali, comunque in questi quattro anni è stato fatto un lavoro straordinario partendo da un’eredità pesante e da una situazione difficile. Potevamo fare forse qualcosa di più, ma non molto di più”.