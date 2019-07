Regione, Ardenti (Lega): “Nostro sostegno a pubbliche assistenze è chiaro, dal Pd solo polemiche strumentali”

Liguria. “L’impegno della Lega e della maggioranza in Regione Liguria a sostenere il mondo del volontariato è chiaro. Da parte del Pd solo polemiche strumentali”. Lo afferma Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini.

“Infatti – chiarisce – è stato deciso di proseguire le riunioni dei tavoli tecnici tra le pubbliche assistenze (Anpas e Cri). Spiace constatare, invece, che in una situazione delicata il Pd voglia fare ancora polemiche strumentali tentando di mettere il cappello politico su questioni che, anche a seguito delle sentenze della Corte europea e del Consiglio di Stato, hanno prevalentemente natura tecnica”.

“In ogni caso – prosegue – noi della Lega stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore per tutelare e preservare il mondo del volontariato, che sul territorio della Liguria è un prezioso presidio sociale, nel rispetto tuttavia delle normative europee e nazionali e delle relative sentenze alle quali non si può ovviamente andare contro”.

“L’opposizione può fare finta che le decisioni dei giudici non esistano, ma per chi governa il rispetto della legge e delle sentenze è fondamentale – conclude Ardenti – Noi continueremo a impegnarci a tutela e a sostegno delle pubbliche assistenze, in particolare di quelle dell’entroterra e dei piccoli centri della Liguria che negli anni passati hanno avuto meno attenzione”.