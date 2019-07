Regione, ai distretti sociali del savonese oltre un milione e 600 mila euro

Regione. “Oggi c’è stato il via libera della giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore Sonia Viale, al riparto della prima tranche del fondo regionale 2019 destinato ai distretti sociali della Liguria. Si tratta di fondi per le politiche sociali pari a 8 milioni di euro”. Lo ricorda Paolo Ardeneti, vice capogruppo della Lega in Regione.

A queste cifre si aggiungeranno le risorse derivanti dal fondo nazionale non appena disponibili. Le risorse della prima trance saranno ripartite tra i Comuni capofila dei distretti sociali. La seconda tranche del finanziamento verrà liquidata previa presentazione da parte dei distretti della rendicontazione relativa all’utilizzo dei fondi erogati nell’anno 2018.

Al territorio del savonese sono destinati complessivamente 1 milione e 632.499 euro così suddivisi: al Comune di Albenga 372.011 euro; al Comune di Finale Ligure 330.673 euro; al Comune di Cairo Montenotte 319.785; al Comune di Savona 610.030 euro.

Al Comune di Genova sono stati destinati 1 milione e 951.800 euro, ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Genova 1 milione e 674.331 euro, a quelli della provincia di Imperia 1 milione e 428.742 euro e a quelli della provincia della Spezia 1 milione e 312.628 euro.