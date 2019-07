Regionali 2020, Liguria Popolare correrà con una propria lista

Regione. Regionali 2020, nuovo simbolo e nuovo coordinatore genovese: sono stati questi gli argomenti principali affrontati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata del 26 luglio alla presenza dell’onorevole Maurizio Lupi, del presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e del capogruppo di Liguria Popolare Gabriele Pisani.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulle elezioni regionali 2020: “Dopo anni di lavoro, e dopo aver costruito una rete su tutto il territorio ligure, cogliamo l’occasione per dire grazie ai tanti amici e amministratori che ci hanno sostenuto in tutto il percorso e condiviso con noi questa esperienza – hanno ricordato – Oggi possiamo dire con grande entusiasmo che nelle prossime regionali ci presenteremo con una nostra lista Liguria Popolare a sostegno dell’attuale coalizione che governa la Regione. Siamo nelle condizioni per poterlo fare grazie alla sempre maggiore presenza capillare sul territorio”.

“Questo vuole essere anche un appello a tutti coloro che stanno cercando un punto di riferimento, un contenitore in cui riconoscersi, uno spazio in cui impegnarsi – hanno aggiunto – Liguria Popolare esiste ed è un’esperienza aperta a tutti coloro che vogliono entrare e portare un contributo, è un contenitore civico in grado di tenere insieme sensibilità diverse, unite dalla voglia di condividere un progetto per la nostra regione”

In questi anni Liguria Popolare è cresciuta: “Sono oltre 100 gli amministratori che hanno aderito, è presente in oltre 120 comuni liguri e si stanno avvicinando sempre più persone. È anche possibile aderire con una tessera, per coloro che vogliono partecipare in maniera attiva e sentirsi parte di un progetto. Anche sotto questo aspetto i risultati sono molto buoni, segnale che le persone hanno compreso lo spirito che contraddistingue Liguria Popolare”.

“Proprio in previsione delle prossime elezioni e per rendere l’esperienza di Liguria Popolare ancora più civica abbiamo un nuovo simbolo – hanno spiegato – in cui il nome è rimasto invariato, ma è stato inserita la Liguria per dare ancora più significato al progetto e legarlo al nostro territorio”.

“Nel simbolo, inoltre, non è presente nessun nome e anche questo vuole essere un segnale: crediamo nella squadra e non nelle individualità: tante menti diverse che insieme costituiscono un gruppo. Siamo convinti dell’importanza di questo nostro punto di vista, perché arricchente per Liguria Popolare”.