Savona. La Carige R.N. Savona conquista un’altra vittoria nella finale del campionato nazionale under 17, in svolgimento nella piscina di Mompiano a Brescia. Ieri mattina, nell’incontro valevole per i quarti di finale, i biancorossi di Federico Mistrangelo hanno battuto il Telimar Palermo per 11 a 8. Oggi pomeriggio i biancorossi affronteranno alle 18,30 la Roma Vus Nova nell’incontro valevole per la semifinale.

Questo il tabellino della partita.

Carige Rari Nantes Savona – Telimar Palermo 11-8

Parziali (2 – 2) (5 – 1) (2 – 1) (2 – 4)

Formazioni

Carige RN Savona: Da Rold, Merkaj R., Magliano, Bragantini M. 1, Boggiano 5, Patchaliev 2, Caldieri 1, Giovanetti, Bertino 1, Ricci 1, Maricone, Di Murro, Taramasco N..

Allenatore :Federico Mistrangelo.

Telimar Palermo : Cuccia, Silvestri, Di Falco, Barsalona, Occhione 4, Mesi, Messana, Piscitello, Cesarò 2, Tumminello, Immordino, Raineri 2, La Galla.

Allenatore : Quartuccio.

Arbitri : Arnaldo Petronilli di Roma e Andrea Baretta di Roma

Giudice Arbitro : Carlo Salino di Albisola Superiore.

Superiorità numeriche :

Carige: 6/9; telimar 4/11.

Note : Usciti per limite falli: Occhione (Telimar) a 6’14” dalla fine del 4º tempo Dal 3º tempo il Telimar ha sostituito in porta Cuccia con La Galla.

Questo il calendario degli incontri:

Giovedì 4 luglio:

Ore 16,00 CARIGE R.N. SAVONA – R.N. ARECHI

Ore 17,15 A.N. BRESCIA – C.N. POSILLIPO

Ore 18,45 ROMA VIS NOVA – NUOTO CATANIA

Ore 20,00 ALMA NUOTO – TELIMAR PALERMO

Venerdì 5 luglio:

Ore 09,00 C.N. POSILLIPO – CARIGE R.N. SAVONA

Ore 10,15 R.N. ARECHI – A.N. BRESCIA

Ore 11,30 TELIMAR PALERMO – ROMA VIS NOVA

Ore 12,45 NUOTO CATANIA – ALMA NUOTO

Ore 16,00 C.N. POSILLIPO – R.N. ARECHI

Ore 17,15 A.N. BRESCIA – CARIGE R.N. SAVONA

Ore 18,30 TELIMAR PALERMO – NUOTO CATANIA

Ore 19,45 ALMA NUOTO – ROMA VIS NOVA

Sabato 6 luglio:

Ore 10,30 QF1 2^ Girone 1 – 3^ Girone 2

Ore 11,45 QF2 2^ Girone 2 – 3^ Girone 1

Ore 16,00 SF1 Perdente QF1 – 4^ classificata Girone 1

Ore 17,15 SF2 Perdente QF2 – 4^ classificata Girone 2

Ore 18,30 SF3 1^ classificata Girone 2 – Vincente QF1

Ore 19,45 SF4 1^ classificata Girone 1 – Vincente QF2

Domenica 7 luglio:

Ore 09,00 7°/8° posto Perdente SF1 – Perdente SF2

Ore 10,15 5°/6° posto Vincente SF1 – Vincente SF2

Ore 11,30 3°/4° posto Perdente SF3 – Perdente SF4

Ore 12,45 1°/2° posto Vincente SF3 – Vincente SF4