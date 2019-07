Ramorino e Santamaria dominano il trail “An ti vò”

Terza edizione per il trail di Pontinvrea “An ti vò”, ovvero dove vai, che fa da ottimo sottotitolo per una gara apprezzata dai più, ma che ha evidenziato qualche problema nella segnalazione del percorso che ha indotto qualche partecipante a sbagliare strada. Alla fine saranno 100 i finalisti dei 14 km (anche se almeno una quindicina di podisti in più erano partiti.

Vince Corrado Ramorino che non deve faticare molto per prevalere sulla concorrenza e fa letteralmente gara a sé. 1h05’44” il tempo per il tesserato BergTeam che stravince davanti a Giuseppe Lo Bartolo dei Trail Runners Finale e Malci Caso della Delta Spedizioni. Sono quasi 15’ il distacco fra Ramorino ed il secondo.

Quarta piazza per Alberto Nervi dell’Ata Acqui Terme davanti a Luca Astigiano. Se il vincitore assoluto fa paura per il cambio di passo rispetto alla concorrenza, anche la prima fra le donne non scherza. Dana Santamaria sfreccia al sesto posto in 1h28’13” prendendosi una vittoria più che meritata. Basti pensare che le avversarie, restano indietro di oltre 10’. Martina Benincasa è 26^ assoluta per i Trail Runners Finale in 1h40’14” mentre Sandra Belletti della Brancaleone Asti segue a poco più di 2’ di distanza.

Primi dieci al traguardo assoluti che si completano con Andrea Foresta al settimo posto con i colori del Triathlon Savona, Alberto Amico del Castiglione d’Asti, Andrea Berello e Davide Brusco anch’egli del Trail Runners Finale.