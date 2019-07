Radio in lutto, se n’è andato lo speaker savonese Maurizio Melita

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Maurizio Melita, 59 anni, voce storica del mondo della radio. Lo speaker si è spento all’ospedale San Paolo di Savona dove stava lottando contro un brutto male.

Melita aveva iniziato a lavorare in radio nel 1983 a Radio Milano International, oggi R101 (dove era tornato per un breve periodo nel 2004), ma ha lavorato anche in altre emittenti regionali e syndacation, come Radio Donna di Milano, Radio Babboleo di Genova, Radio Italia anni 60 (Nazionale) fino alla nascita di Top International, nel 2002, con cui lo speaker proponeva classifiche ufficiali di album e singoli italiani, inglesi, europei e americani. E ancora a Radio 19 e Radio Onda Ligure.

I funerali di Maurizio Melita saranno celbrati oggi pomeriggio, alle 14,30, nella chiesa di Santa Santa Maria della Neve di via Saredo a Savona.