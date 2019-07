Quiliano, guasto alla linea: previste interruzioni dell’erogazione di energia elettrica

Quiliano. A seguito dei guasti sulla linea elettrica che hanno interessato le zone di Montagna e Faia, la Società Enel distribuzione ha comunicato che domani, mercoledì 17 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, effettuerà lavori sugli impianti che comporteranno interruzioni dell’energia elettrica.

Le zone di Cervaro, Caruggio, Montagna, Faia subiranno ognuna una interruzione di circa un’ora.

Le vie ed i relativi civici interessati dall’intervento sono i seguenti:

Via Pennairolo 2, da 8 a 10, 16, da 16b a 18, da 1 a 11, da 17 a 23b, da 27 a 29, da 29b a 33 Via Faia sn, sn6, sn1, sn 2, sn 3, sn9, sn 8, sn 7, da 2 a 20, da 1 a 3, da 7 a 21

Via Cervaro da 2 a 20, 1, da 1 c a 3, da 9 a 11, da 15 a 21, sn 1

Via Veirasca da 2 a 14, da 16 b a 20 a, sn, sn 1

Via Lanrosso Sup. sn, sn 4, sn 3, sn 5, da 2 a 14

Via Caruggio sn, sn 4, cant, sn 1, sn 2, sn 5

Via Caruggio da 2 a 6, da 6b a 12

Via Lanrosso inf. da 1 a 11, 11 b

Via Lanrosso inf. cant., sn 1, sn 2

Via Lanrosso inf. da 12 a 16

Via Lanrosso inf. da 2 a 10

Via Lanrosso sup. da 1 a 11

Via Veirasca da 1 a 5, 11

Via Caruggio da 1 a 13

Via Cervaro da 1a a 1b

Via Cervaro sn3, sn 2

Via Pennairolo sn 1

Via Chicchezza sn 1

Via Cerri sn 1.

In merito alle problematiche della linea elettrica, il sindaco di Quilaino ha richiesto un incontro urgente con Enel che dovrà svolgersi nei prossimi giorni.