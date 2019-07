Quattordici discipline sportive per Educamp Altare 2019

Altare. Domani, mercoledì 3 luglio, alle 20,30, la sala consiliare del Comune di Altare ospiterà la presentazione di Educamp Altare 2019, campus estivo che si svolgerà in due periodi distinti, da lunedì 8 a venerdì 19 luglio, presso il centro ludico-sportivo Zeronovanta.

Gli Educamp Coni sono centri sportivi pensati per giovani e giovanissimi, di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, ai quali, nel periodo estivo, viene data la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative e all’avanguardia, adeguate alle diverse fasce d’età. Un’opportunità per conoscere e praticare molte discipline ed un’occasione unica di avvicinamento e orientamento alla pratica sportiva.

Nel corso delle due settimane, tutto avverrà all’insegna del gioco e del puro divertimento, nelle attività “orchestrate” da educatori tecnico-sportivi, laureati in scienze motorie o diplomati Isef e personale con qualifiche federali specifiche.

In questa prima edizione, saranno ben quattordici le discipline in programma, grazie al coinvolgimento di molte società del territorio: badminton, calcio (Usd Altarese), danza sportiva (Semplicemente Danza Asd), flag football (Pirates Savona), hockey su prato (Pippo Vagabondo Asd), judo (Yama Arashi Judo Savona), karate (Karate Club Savona), pallapugno (Spes Savona), pattinaggio artistico (Roller Sporting Club Mallare), pugilato educativo scolastico (Roberto Bracco, Stella d’oro del Coni per meriti sportivi), taekwondo (Taekwondo Olimpia Savona), tiro con l’arco (La Fenice D’Oro Carcare), pallacanestro (Basket Cairo) e pallavolo (New Volley Val Bormida).

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e la Federazione Medico Sportiva Italiana, ragazze e ragazzi saranno sensibilizzati alle buone regole del “mangiar sano”.

“Ringraziamo il Coni per aver scelto il nostro paese e le nostre strutture e le tante persone ed associazioni impegnate a rendere possibile questo progetto che, dal numero delle iscrizioni finora pervenute e da quelle che ancora attendiamo, dimostra già un notevole apprezzamento” dichiara soddisfatto il sindaco di Altare Roberto Briano.