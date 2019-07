Albenga. Alle 19 è scoccata l’ora “x” attesa da cittadini e turisti, accorsi in massa da ogni dove come da tradizione, ma anche e soprattutto dai membri dei Quartieri, che hanno lavorato senza sosta tutto l’anno in vista di questo momento.

Ha preso il via l’attesissima decima edizione del “Palio Storico” di Albenga, evento principe dell’estate ingauna che, ogni anno, richiama all’ombra delle torri migliaia di persone, portando la città indietro nel tempo al 1227, anno in cui l’Imperatore Federico II di Cremona inviò il Legato Imperiale Ottone I duca di Baviera ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.

di 6 Galleria fotografica Albenga, al via l'edizione 2019 del "Palio Storico"









La cerimonia inaugurale è iniziata in piazza San Michele, con l’arrivo dei Quartieri e l’incontro con il Podestà (il sindaco Riccardo Tomatis, ovviamente vestito a tema). Insieme, partenza del corteo e tappa in piazza dei Leoni per l’incontro tra la corte e il Legato Imperiale.

Quindi, il ritorno in piazza San Michele (la piazza principale nella quale si svolgeranno, nel corso delle 4 serate, giochi, sfide, sfilate ed esibizioni) dove, alle 20,30 si darà il via alle gare intervallate, come ogni anno, da piccoli spettacoli con combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco.

Emozione, trepidazione e goliardia i sentimenti comuni tra i tanti presenti, che possono anche contare su oltre 50 cantine, ognuna provvista di un menu a tema medievale. Il tutto, nella cornice unica del centro storico di Albenga, ovviamente vestito a festa e animato da sfilate e spettacoli itineranti.

Da non perdere, nella prima serata, l’appuntamento con i Falconieri del Re che si esibiranno proprio questa sera in piazza del Popolo. allestita per coinvolgere anche i più piccoli con il Palio dei bambini.

Filo conduttore dell’edizione 2019, poi, sono i giocolieri, veri e propri protagonisti di quell’epoca storica. In piazza San Michele, intorno alle 23,15, si terrà la prima puntata della pantomima che intratterrà il pubblico anche nei giorni successivi.

Alle 23,45 si terminerà con il gran spettacolo di musica e fuoco iniziato da Pyroetnico con la partecipazione, a seguire, di tutti gli artisti e i musicisti che si esibiranno per la festa finale. Di seguito potete consultare il programma della 4 giorni della grande rievocazione storica ingauna.

ECCO LA DIRETTA DI IVG.IT :



POSTAZIONI DI ANIMAZIONE DISLOCATE

Durante i 4 giorni del Palio, come di consueto vi saranno attrazioni itineranti e in postazione fissa così da proporre uno spettacolo continuativo nel corso delle 4 serate della manifestazione:

– Musici, mangia-fuoco, giullari e giocolieri itineranti per l’intero Centro Storico;

– Postazione fissa allestita “accampamento medievale” con panche e tavoli per i soli figuranti;

– Ronde di guerrieri in armatura che percorreranno il Centro Storico contribuendo a creare l’atmosfera medievale;

– Guerrieri in armatura che scorteranno il “Legato imperiale” durante il Corteo Storico;

– Corpo di Guardia ad alcune delle principali porte della città;

– Colonna sonora con musiche medievali di sottofondo in Piazza San Michele.

Per tali animazioni sono previsti come minimo 60 figuranti ogni serata del Palio con picchi di partecipazione nelle serate di venerdì e sabato. In tutto il centro storico per tutte le quattro sere potremo trovare: a) il gruppo storico musicale dei “Tagatam” che tanto successo ha riscosso lo scorso anno che avrà lo scopo di animare le diverse zone; b) i giullari del carretto e Messer Squilibrio: Nadir, Arianna , la giovane Ginevra e Messer Squilibrio vi trasporteranno nel tempo fino al misterioso medioevo. Giocolieri, equilibristi, mangiafuoco, acrobati, funamboli, lanciatori di coltelli e soprattutto giullari.

ANIMAZIONE E SPETTACOLI IN PIAZZA SAN MICHELE

Oltre a riproporre l’arrivo in città del Legato Imperiale, lo spettacolo che propone la “Duecentesca” per il Palio di Albenga edizione 2019, vuole rievocare la presenza, durante il XIII secolo, nelle corti e nelle città dell’epoca dei giocolieri. La Ducentesca racconterà, attraverso uno spettacolo, la presenza, durante il XIII secolo, nelle corti e nelle città dell’epoca, dei trovatori, detti anche trovieri. Tomaso di Ribeburg intratterrà per tre sere il popolo e la corte di Albenga, e lo farà con tale bravura ed enfasi da far rivivere agli spettatori ciò che andrà a narrare; l’argomento che Tomaso sceglie per incantare i suoi ospiti riguarda la leggenda di Artù. Sarà messa in scena una pantomima, suddivisa in tre atti, uno per ciascuna sera.

I FALCONIERI

Quest’anno è stato ingaggiato il Gruppo di falconieri del Re, di stanza come nel passato in Piazza dei Leoni per 3 serate dove allestiranno una esposizione di rapaci. Questo gruppo che si occupa sia di Alto che Basso Volo è presente alle più importanti rievocazioni storiche italiane e non solo. Ha collaborato a diverse scene di film o di spot e nel 2012 ha girato nelle Saline di Cervia il video “Ti dedico tutto di Biagio Antonacci”. Moltissime sono anche le trasmissioni televisive che li hanno ospitati. L’ultima sera è previsto, poi, un grande spettacolo di fuoco effettuato in “jam session” da tutti gli artisti presenti.

– Duelli con varie armi dell’epoca;

– Esibizioni di musica e di giocoleria/mangiafuoco a volte anche in contemporanea;

– Duelli con spade infuocate.

IL PALIO DEI BAMBINI

Quest’anno entrerà a pieno titolo all’interno del Palio perché oltre all’importante Palio dei Bambini che verrà, come per gli anni scorsi, organizzato direttamente a cura e spese dei responsabili del Giardino Letterario “I Giardinetti” è previsto il Giro a Cavallo per i più piccoli e tante altre piccole novità.

MERCATINO MEDIEVALE

In via Roma ci sarà l’allestimento di una serie di banchi di vendita di oggetti di carattere medievale. In piazza dei Leoni si terrà un’esposizione di banchi degli antichi mestieri a carattere dimostrativo e didattico. Gli espositori interagiranno con il pubblico fornendo spiegazioni teoriche e dimostrazioni.

I GIOCHI

I giochi, attraverso i quali i quattro quartieri di Sant’Eulalia, San Giovanni, San Siro e Santa Maria (vincitrice dello scorso anno) si contenderanno il Palio, sono gli stessi dello scorso anno ovvero: tiro con l’arco; tiro alla fune; abbatti la torre; gioco della famiglia. Quest’ultimo gioco è stato modificato e denominato “La Famiglia Medievale va alla vendemmia” per omaggiare Albenga “Città del vino”. Le squadre devono essere composte da 3 giocatori: a. Il Padre; b. La madre; c. Il figlio. Consiste nel realizzare una staffetta tra due aree denominate rispettivamente “Casa” e “Campagna”.

PREMIO STORICITÅ

Nell’ottica di un costante miglioramento del rigore storico il premio storicità, che lo scorso anno era rappresentato da una “pignatta”, quest’anno avrà anche un premio in denaro. Tale premio verrà assegnato da una apposita giuria formata da storici altamente qualificati che terranno conto del Corteo, dell’ambientazione del quartiere e della cena che verrà offerta alla corte.

“PULCHERRIMA PUELLA”

Il concorso si svolgerà anche per questa edizione al di fuori dei giochi del Palio, ma con particolare attenzione all’aderenza storica dei costumi delle partecipanti che dovranno rappresentare una giovane nobile del quartiere. La giuria specializzata oltre all’abito dovrà tener conto di acconciatura, portamento e bellezza. La vincitrice otterrà anche in omaggio un oggetto dall’oreficeria Maglione, che nel 2019 festeggia i suoi 150 anni di attività.

LE CANTINE

La validità dell’evento è annualmente confermata dai tanti visitatori provenienti non solo dalle zone vicine ma da tutta Italia e di sicuro ciò contribuisce ad un importante ritorno economico per tutta la città. A ciò ovviamente contribuiscono in maniera evidente i tanti esercizi commerciali e le cantine che animano la città che quest’anno saranno 50 (più 7 fuori dalle mura).

IL PALIO

Il Palio quest’anno è stato realizzato da Clarissa Ceravolo, studentessa del V anno del Liceo Artistico che ha rappresentato in 4 scene (nelle quali è diviso lo stemma) il drago minaccioso, l’arrivo di San Verano, il miracolo del Santo e la fuga del drago.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Albenga e dall’Associazione Palio Storico di Albenga con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, in collaborazione con l’Associazione La Duecentesca, Caffè Ai Giardinetti e l’agenzia Mway Communication &Events di Mattia Righello. Con la partecipazione degli sponsor Coop Liguria, Acqua di Calizzano Fonti Bauda e Peirano Bevande. “Si ringrazia per il supporto ICOSE Impresa Edile, OpsGroup e Biemme soluzioni ufficio. Si ringraziano, altresì, tutti coloro che tramite erogazioni liberali all’associazione permettono ogni anno di apportare al Palio delle migliorie”.

PALIO “SOCIAL”

Ecco dove seguire tutti gli aggiornamenti: www.paliostoricoalbenga.it https://www.facebook.com/PalioStoricoAlbenga/ https://www.instagram.com/paliostoricoalbenga/