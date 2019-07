“Quando la scuola funziona: l’esempio dell’Istituto Mazzini-Da Vinci di Savona”

Organizzazione, flessibilità, rispetto e cooperazione fra Enti diversi sono le parole chiave che permettono di ottenere buoni e duraturi risultati, spesso al di là di ogni possibilità reale e che permettono di superare anche eventuali, umane, difficoltà.

Un esempio di attenzione estrema all’inclusione ed all’integrazione degli alunni in generale, ed in particolare verso gli studenti con disabilità è offerto dall’Istituto Mazzini da Vinci di Savona che, a partire dalla Direzione, Segreteria, Docenti tutti ed Educatori si è sempre distinto per il lavoro svolto nei confronti degli alunni con specifiche esigenze, prodigandosi con professionalità, competenza ed impegno riconosciuti da tutti gli addetti ai lavori.

Infatti, proprio grazie al lavoro di equipe, anche per l’ultima settimana scolastica, con il grande lavoro dei Coordinatori, Docenti di sostegno e Docenti tutti, Educatori e Famiglie, è stato possibile rivedere le esigenze di orario e di servizio per ogni alunno disabile, portando a compimento, fino all’ultimo giorno, con ogni alunno, le normali giornate di studio e attività scolastiche, garantendo il diritto allo studio, e senza che ciò ne comportasse l’interruzione come erroneamente paventato nelle scorse settimane e per la cui inesattezza la Cooperativa Bluania intende precisare (scusandosi con chi ha lavorato duramente proprio per escludere tale eventualità).

È la stessa Bluania che vuole invece sottolineare il lavoro eccezionale di sensibilità e

attenzione svolto dall’Istituto Mazzini Da Vinci di Savona nei confronti degli alunni e

delle loro famiglie, e si scusa con l’Istituto Mazzini, il Preside, il Consiglio di Istituto ed i Docenti per i fraintendimenti che possono causare informazioni non corrette che certamente non sono state da noi richieste. La collaborazione, la stima, il rispetto, l’attenzione per i diritti di tutti gli alunni trovano nell’Istituto Mazzini da Vinci un esempio da seguire e perseguire nella pratica quotidiana di una buona scuola che funziona.

Bluania Onlus