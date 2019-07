Savona. Facile incolpare i proprietari dei cani, ma perché non fate un giro sulle spiagge savonesi, dello schifo che fanno, eppure li non sono i cani a sporcare, oppure perché non fate le foto degli umani che pisciano in ogni dove a Savona, oppure di scritte o graffiti sui muri.

Già Savona non ha tolleranza verso i cani, infatti io sarà due anni che non vengo a comprare a Savona, troppi divieti per la mia compagna a 4 zampe… Vado ad Arenzano, città pulita e accogliente.

Troppo facile prendersela con i cani, ma nessuno parla dello scempio di piazza del Popolo, invasa da zingari e non solo che fanno ogni cosa… Ripeto i cani non sporcano le spiaggia con carte e mozziconi di sigarette, a volte non urinano solo i cani negli angoli…

Mi spiace che siano sempre i cani come principale problema di Savona.