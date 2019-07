Pugilato: nella riunione di Cairo Montenotte brilla la stella Morgan Toselli

Cairo Montenotte. Una serata sportiva in memoria dell’ex sindaco cairese Osvaldo Chebello, nella sede suggestiva dell’anfiteatro piazza della Vittoria, si è disputata la riunione di pugilato organizzata in collaborazione con Asd Valbormida Boxe Academy e Asd Caprini Boxing Club Valbormida. Si è trattato di un triangolare interregionale con Liguria, Lombardia e Piemonte.

Il match clou della serata di pugilato ha visto protagonista Morgan Toselli, atleta dell’Asd Sport Savona Arti Marziali del maestro Lorenzo Dibari, società che di recente ha visto l’ingresso della nuova presidente Silvia Berardi.

Il pugile 69 kg Morgan Toselli, categoria élite, ha vinto prima del limite, battendo un forte avversario lombardo che vanta più di cinquanta match in carriera.

“Siamo abituati ultimamente a match vinti prima del limite da parte del nostro pugile – dichiara il maestro Dibari -. Stiamo seguendo un programma di allenamento volto ad una mirata preparazione atletica; io e il tecnico Riccardo Milani siamo veramente soddisfatti, i frutti non sono venuti a mancare. Ci prepariamo ora per i campionati élite“.

“In vista dei prossimi appuntamenti, con altri pugili della scuderia, sia per il pugilato che per la disciplina della kick boxing, K1 stile, con tante novità per l’anno 2019/2020, vi aspettiamo a settembre al palazzetto dello sport di Savona Settimio Pagnini in corso Tardy e Benech – dicono i portavoce della società -. Per informazioni sui corsi, per adulti, bambini, agonisti, amatori e personal, è possibile scrivere a lorenzodibari31@yahoo.it”.

Nella foto, da sinistra: Riccardo Milani, il pugile Morgan Toselli, Roberto Bracco e Lorenzo Dibari. Roberto Bracco è un sostenitore della società ed un grande pugile del passato, Stella d’oro Azzurri d’Italia e Commissario di riunione Fpi.