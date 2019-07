Protesta della sanità in Consiglio regionale, Righello (Pd): “Mancano medici e infermieri, reparti abbandonati”

Liguria. “Prendo atto che le sollecitazioni ad intervenire sulle strutture ospedaliere del San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra ligure, prive di aria condizionata in alcuni reparti rimasti esclusi dai lavori di riammodernamento, costringe l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale a compiere frettolosi bliz presso i nosocomi, peraltro non risolutivi dei gravi disagi per ricoverati e personale”.

Lo afferma il consigliere regionale del Pd Mauro Righello, nel giorno dell’assemblea indetta dalla Fp-Cgil davanti al Consiglio regionale in segno di protesta per la situazione della sanità ligure.

Non solo mancanza di organico, carichi di lavoro e aspetti strutturali sul comparto sanitario, nel mirino della protesta anche il mancato accordo sindacale a tutela dei lavoratori coinvolti nella privatizzazione degli ospedali, come Albenga e Cairo Montenotte, con l’ingresso ufficiale del Galeazzi previsto ad ottobre.

“Francamente, mi parrebbe più opportuno che la giunta regionale si facesse carico strutturalmente dei tanti disguidi che minano la sanità pubblica ligure, compreso la mancanza di personale medico e paramedico che anche la varie manifestazioni di cittadini, associazioni, rappresentanti dei lavoratori del comparto, evidenziano assediando la sede regionale” conclude l’esponente Dem.