Protesta dei “Forconi”: 4 assolti dall’accusa di interruzione di pubblico servizio

Savona. Si è chiuso senza condanne l’ultimo, e lungo, procedimento penale relativo ai cosiddetti “Forconi” che nel dicembre 2013 avevano manifestato a Savona come in tutta Italia.

A giudizio, con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, c’erano quattro persone, C.P., A.R, L.T., S.S., che sono appunto state assolte con formula piena per non aver commesso il fatto.

Il difensore di S.S., Alessandro Parino, ha precisato: “Sono molto soddisfatto per l’esito del processo: è stato riconosciuto che il mio assistito, in quei giorni del dicembre 2013, aveva posto in essere comportamenti in piena osservanza dei dettami Costituzionali sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero, non soltanto senza avere mai causato alcuna interruzione di pubblico servizio ma anche senza mai arrecare danno o minacce a qualcuno, né a comuni cittadini né alle forze dell’ordine. Era nostra intenzione ottenere un’assoluzione piena, infatti sebbene la prescrizione fosse vicina vi avremmo comunque rinunciato”.