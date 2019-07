Prolungata di un giorno l’edizione 2019 del Palio di Giustenice

Giustenice. Proseguirà ancora fino a domani, lunedì 29 luglio, il “viaggio indietro nel tempo” del Palio di Giustenice, nell’ambito del Luglio Medievale.

Come ogni anno il centro storico vivrà la rievocazione della presa del Castello del Carretto da parte dei Genovesi nel lontano 1448, un evento riportato in vita nel 1972 e da allora celebrato come appuntamento atteso e ricorrente nell’estate dell’entroterra ligure.

Per via delle condizioni meteorologiche non favorevoli nel fine settimana la Prefettura di Savona ha accordato agli organizzatori del Palio di Giustenice di prolungare la manifestazione fino a lunedì 29 luglio.

Oggi, domenica 28 luglio, i Giullari del Carretto ci intratterranno con spettacoli di corte e giochi di fuoco.

Durante il Palio si potranno scoprire e gustare piatti antichi quali la porchetta, la trippa, la panizza e molto altro. Un appuntamento affascinante e unico che vi permetterà di conoscere storie di un passato lontano grazie ad ottimo cibo e spettacoli, musica e costumi sapientemente ricreati ed evocati ed una cena medievale che vi saprà coinvolgere con un’atmosfera decisamente suggestiva.