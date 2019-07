Prende il via anche in Liguria la campagna di sensibilizzazione Filcams Cgil sul lavoro stagionale e turistico

Noli. Prende vita anche in Liguria la campagna di informazione e sensibilizzazione della Filcams Cgil nazionale dal titolo #Backstage sul lavoro stagionale e turistico. La campagna prevede la presenza della Filcams nei luoghi turistici di tutta Italia, attraverso azioni dirette di volantinaggio e non solo.

“Un vero e proprio ‘sindacato di strada’ al servizio di questa tipologia di lavoratori – spiegano da Cgil – che ha lo scopo di informare, mettere in evidenza e valorizzare l’impegno e la professionalità di chi lavora dietro le quinte, richiamando l’attenzione anche dei viaggiatori sull’importanza di tutto quello che non vedono. Ecco perché la Filcams Cgil partecipa alla campagna di informazione e sensibilizzazione nazionale #BackStage, il lavoro che non vedi vale”.

Il primo appuntamento in Liguria sarà domani a Genova a partire dalle ore 10 in Corso Italia all’altezza dei bagni San Nazaro. Nel savonese, invece, appuntamento il 6 agosto sulla passeggiata di Noli.