Porti di Savona e Vado, presidio ai varchi di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti

Savona. Questa mattina le segreterie Provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno presidiato i varchi del porto di Savona e di Vado Ligure distribuendo un documento condiviso per protestare contro la mancata applicazione dell’emendamento all’art. 15 bis che garantirebbe fondi per la formazione, per la ricollocazione degli inabili e scivoli pensionostici fondamentale per le compagnie portuali.

“Le leggi dello Stato si devono applicare. Le organizzazioni sindacali con grande preoccupazione denunciano la situazione di stallo venutasi a creare in quanto ad oggi l’autorità portuale non ha erogato i fondi già stanziati della sopracitata legge” dicono i segretari delle sigle sindacali.

“La scalo savonese e la compagnia portuale di Savona pretendono risposte” concludono i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.