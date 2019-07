Pontinvrea, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova area delle Casermette

Pontinvrea. Lunedì 29 luglio alle 17 a Pontinvrea si terrà l’inaugurazione dell’area delle Casermette, ex Accademia di Modena nella frazione di Giovo Ligure, acquisita tre anni fa dal Comune grazie al federalismo demaniale.

Veronica Parodi, consigliere comunale, spiega: “L’area sarà finalmente godibile dal pubblico dopo le opere di accurato restauro che hanno reso la zona un nuovo punto di riferimento turistico, culturale e sportivo, ideale per lo svolgimento di innumerevoli attività. Nel corso della giornata verrà inaugurata la mostra d’arte ‘Il cortile di casa’ della pittrice Imelda Bassanello, visitabile fino al 18 agosto, e la scuola di ceramica “Giochiamo sul tornio” del ceramista Guido Garbarino, dotata di tornio con il quale tutti potranno avere un primo approccio, in particolare le persone disabili, che sempre trovano in Pontinvrea un luogo dove provare nuovi divertimenti e attività, come avvenuto nel corso dello Sport Action Day appena concluso. Ci sarà un rinfresco e vi sarà la possibilità di cenare in loco, presso il nuovissimo punto di ristoro messo in funzione per l’occasione. Da non perdere dopocena l’esilarante show degli ospiti della serata: Maurizio Lastrico ed Enzo Paci, che si esibiranno nello spettacolo ‘Quello che parla strano’”.

“Da lunedì saranno quindi coronati anni di impegno e di corposi investimenti: l’amministrazione del sindaco Camiciottoli ha infatti scelto di utilizzare i 40 mila euro messi a disposizione dal Ministero dell’interno come contributo per ciascun piccolo Comune per questo intervento, oltre ovviamente ad altre risorse economiche interne. Un’altra importante miglioria per il Comune, che ha di recente inaugurato anche una stazione di ricarica per bici e auto elettriche, per un continuo rinnovamento al servizio dei cittadini e dei turisti”.