Finale Ligure. Nella serata di sabato 20 luglio 231 podisti hanno partecipato alla settima edizione della Borgo by Night Running a Finalborgo, gara non competitiva sulla distanza di 4,76 chilometri che si è svolta nella frazione di Finale Ligure.

Serata calda, percorso suggestivo tra le mura del borgo e veloci tratti esterni con passaggio nella strada romana e salita su fin quasi a Castel San Giovanni. Partenza e arrivo da piazza Porta Testa, all’ingresso delle mura medievali.

Serata targata AS Foce Sanremo, con i successi assoluti, al maschile e al femminile, rispettivamente di Daniele Carlini che ha terminato con il tempo di 17″28 e Miriam Bazzicalupo. prima in 19″31.

Tra gli assoluti Carlini ha avuto la meglio allo sprint su Alessandro Benati dell’Atletica Cogne, secondo in 17’20”; terzo Matteo Cafiero della Valtanaro in 17’46”. Poi, quarto Simone Roasio (Valle Varaita) 17’56”, quinto Marco Pecorelli 17’59”, sesto Alessandro Castagnino (Foce Sanremo) 18’00”, settimo Federico Piana (Valtanaro) 18’03”, ottavo Giovanni Clavarino 18’10”, nono Alessandro Ferrua (Albenga Runners) 18’12”, decimo Davide Aicardi (KMP) 18’16”.

In campo femminile secondo posto per Anna Alessandra Trasino della Sandro Calvesi in 20’22”, terzo per Camilla Valsecchi Ratto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni in 21’02”. A seguire, tra le 68 donne in gara, quarta Christina Carey (Don Kenya) 21’06”, quinta Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne) 21’16”, sesta Sara Giugiario (Base Running) 21’37”, settima Chiara Amerio (RunRivieraRun) 21’42”, ottava Cristina Massarenti (Atletica Bellinzago) 21’58”, nona Marita Cairo (GP Solvay) 22’33”, decima Sara Meloni (Team Endurance) 22’34”.

Nelle singole categorie anagrafiche, successi per Luca Condio (Strambino, 17-34), Diego Rubagotti (35-44), Enrico Rampa (Cambiaso Risso, 45-54), Ilario Simonetta (RunRivieraRun, 55-64) e Nicola Lazzaro (Dlf Asti, 65 e oltre) in campo maschile, Ilaria Volpi (17-34), Adriana Ancuta (Albenga Runners, 35-44), Nadia Marchisio (Valle Varaita, 45-54) e Marina Bologna (Valtanaro, 55-64) in campo femminile.

“Un ringraziamento particolare al Comune di Finale Ligure, alla Polizia Municipale, a AIB Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Polisportiva del Finale, Associazione Nazionale Carabinieri e Finalborgo.it, ai nostri sponsor Fondocasa, Giovannacci Caffè e Casanova Acque Minerali ed Alisea, alle splendide attività di Finalborgo.it per i due pacchi dono, alla Gelateria Bar Centrale per le maglie, a Ciro e Gabriella, Salumeria Chiesa, Monica Idee Regalo, U Panatè du Burgu dei F.lli Cassullo, Ristorante ai Torchi, Spaghetteria Sotto il Santo, Macelleria Daniela di Varigotti e Bagni Lido di Borgio Verezzi per i premi ed ai meravigliosi Angels” dichiarano i dirigenti dell’Asd RunRivieraRun, società organizzatrice dell’evento.

