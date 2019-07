Pietra Ligure. Questa notte il Parco Offenburg di Pietra Ligure è nuovamente entrato nel mirino dei vandali che ne hanno devastato diverse opere di protezione, rendendone la fruizione pericolosa.

Come misura emergenziale il sindaco Luigi De Vincenzi ha immediatamente disposto la chiusura per motivi di sicurezza, per permettere le necessarie verifiche e il ripristino dell’agibilità.

Non è la prima volta che il Parco Offenburg è oggetto di deplorevoli atti vandalici e per questo motivo il Comune si era già attivato per attuare gli interventi necessarii per dotare il parco di un sistema di videosorveglianza che funzioni sia come deterrente quanto per individuare i responsabili di questi atti vandalici: “Oltre a colpire un bene pubblico si impedisce la fruizione di un’area naturalistica e panoramica da parte della cittadinanza e dei turisti” afferma il sindaco De Vincenzi.

“La nostra attenzione per salvaguardare la sicurezza del Parco Offenburg e dell’intero quartiere è sicuramente massima” conclude il primo cittadino pietrese.