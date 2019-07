Pietra Ligure. Nella notte fra sabato e domenica, il centro storico di Pietra Ligure ha visto in azione una banda di teppisti che ha portato scompiglio e disordine in via Matteotti e in piazza San Nicolò, coronando le loro “bravate” con la devastazione di due panchine, letteralmente sradicate dal suolo.

Le indagini, coadiuvate dall’importante apporto di alcune telecamere, stanno andando avanti a ritmo serrato per individuare i responsabili delle azioni di vandalismo che hanno colpito il centro pietrese in piena estate.

“Sgradevoli atti di profonda inciviltà” è stato il commento del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che auspica che gli autori del raid vandalico possano essere individuati al più presto.

“Nel deplorare questi atti vandalici, l’amministrazione comunale ha già provveduto a ripristinare le panchine divelte affinché siano nuovamente fruibili dalla cittadinanza e dai turisti, continuando a impegnarsi quotidianamente per mantenere bella e accogliente, ma anche sicura e vivibile, la nostra città” conclude il sindaco pietrese.