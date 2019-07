Pietra Ligure. Manutenzione e cura del territorio, tutela del verde pubblico e decoro urbano: lo aveva detto in campagna elettorale che sarebbero state le prime priorità di intervento dell’amministrazione comunale di Pietra Ligure e così è stato, con altri interventi programmati nei prossimi giorni. Il sindaco Luigi De Vincenzi traccia un primo bilancio dei lavori varati dal Comune pietrese.

L’ultimo intervento in ordine di tempo il decespugliamento, diserbo, pulizia e rimessa in ordine dell’area del parcheggio di fronte all’Unità Spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (via XXV Aprile): lavori sono stati eseguiti anche nell’area vicina al nosocomio pietrese.

Ma gli interventi di manutenzione del verde e diserbo delle strade hanno riguardato anche la via Aurelia all’altezza dell’ “arco” e in via Pinee. Inoltre, nell’ottica della continua attenzione al decoro urbano, alla pulizia e all’ordine, lavacassonetti in azione su tutto il territorio comunale.

Tra le opere: la potatura dei pini in via Piani e Piazza Nenni. E ancora: la pulizia e manutenzione del verde e delle aree all’aperto dell’Asilo nido “Ape birichina” e delle scuola media “Martini” di Via Oberdan a Pietra Ligure, oltre ai lavori per mettere in sicurezza le aree gioco della scuola materna.

Non sono mancati anche lavori urgenti ai sottoservizi comunali. Altre opere di restyling e riparazione hanno riguardato la centrale piazza San Nicolò e la passeggiata.

Sono stati avviati lavori di ripristino staccionata e manutenzione verde al giardino del Belvedere/Area panoramica del Trabocchetto di Pietra Ligure. E poi la manutenzione del verde in zona viale Europa.

“Come promesso abbiamo avviato importanti lavori di pulizia, micro diserbo, riordino e manutenzione delle aree verdi, della passeggiata, di vie e piazze vengono attuati quotidianamente in tutta la città. Grazie agli uffici competenti per il grande impegno” ha commentato il sindaco Luigi De Vincenzi.