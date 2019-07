Pietra Ligure, appello per ritrovare il micio Fumo

Pietra Ligure. Si chiama Fumo, è un micio castrato di due anni e da martedì mattina non se ne hanno più notizie.

Fumo e la sua famiglia abitano nella zona di via Nazario Sauro 207 a Pietra Ligure, nella zona dei campetti da calcio e della strada che va verso Tovo San Giacomo e zona Morelli. Indossa un collarino grigio, patisce molto il caldo e per questo va spesso in iper-ventilazione.

I proprietari, titolari di Tecnosistemi srl, ritengono possa essere rimasto chiuso dentro un garage o una cantina e chiedono a tutti quanti possiedono locali del genere di verificare la possibile presenza di Fumo al loro interno. Oppure potrebbe essere salito per sbaglio su uno dei mezzi dei corrieri che consegnano all’azienda o alla vicina “Ligure Ricambi”.

Chi dovesse avvistare fumo è pregato di contattare il numero +39 348 609 4824 o 019.615785. E’ prevista una ricompensa.