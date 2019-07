a giudizio

Pietra, furto di 30 litri di carburante dal serbatoio di un bus Tpl: patteggia

A giudizio è finito un 28enne albanese che armato di tubo in gomma e taniche stava rubando il gasolio del pullman parcheggiato in via Crispi

