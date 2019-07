Pietra, faceva “rifornimento” svuotando il serbatoio di un bus Tpl: arrestato per furto di gasolio

Pietra Ligure. Questa notte “armato” di alcune taniche stava svuotando il serbatoio del carburante di un pullman della Tpl parcheggiato in via Crispi a Pietra Ligure. Un albanese di 28 anni, pregiudicato, non ha però fatto i conti coi carabinieri che lo hanno colto sul fatto ed arrestato.

Ad intervenire sono stati i militari della stazione di Loano, allertati da una telefonata. L’immediato arrivo della pattuglia ha permesso di trovare l’albanese ancora intento a caricare le taniche piene di gasolio nella sua auto. A quel punto i carabinieri, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile di Albenga, hanno arrestato l’uomo. Nel corso della perquisizione sulla sua vettura è saltato fuori anche un manganello di legno.

L’uomo, che dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere, sarà processato per direttissima questa mattina in tribunale a Savona. Nel frattempo sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l’albanese si sia l’autore di altri furti analoghi avvenuti nella zona.

I carabinieri già da settimane sono impegnati nei controlli ad ampio raggio che hanno permesso di arrestare alcuni autori di reati predatori e contro il patrimonio (6 sono finiti in manette nel solo mese di luglio.