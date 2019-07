Piaggio Aerospace, Lunardon e Righello (PD): “Ci sono ancora 500 persone in cassa integrazione”

Villanova d’Albenga. “Giudichiamo positiva la conferma dei contratti sui ricambi e sulle revisioni dei motori di Piaggio, che permette a 35 persone di tornare al lavoro, anche se ci sono voluti otto mesi dall’avvio dell’amministrazione straordinaria. Ci sono, però, ancora 500 dipendenti in cassa integrazione”.

Parole dei consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello che, intervenuti sulla situazione relativa a Piaggio Aerospace, hanno proseguito: “Per riportarli in attività bisogna che il Governo sblocchi al più presto gli altri ordini per nove nuovi P180 e per il revamping di altri diciannove. Sembrano invece più lunghi i tempi relativi all’acquisto dei P1hh, che necessitano di un decreto del Governo e poi del passaggio nelle Commissioni”.

“Monitoreremo che i cronoprogramnmi e gli impegni assunti per il rilancio di Piaggio e la salvaguardia dei suoi dipendenti vengano rispettati, hanno concluso.