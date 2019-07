Piaggio Aero, firmati i contratti dell’area motori. Benveduti: “Adesso vengano mantenute la altre promesse”

Regione. “Buone notizie per Piaggio Aerospace con la firma dei contratti dell’area motori dedicati ai ricambi e alle revisioni. Intanto perché daranno lavoro per 4 anni a circa trenta persone attualmente in cassa integrazione e poi perché confermano l’impegno preso dal commissario straordinario Nicastro lo scorso 20 giugno al Mise”. È il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti alla notizia della firma dei contratti per 167 milioni di euro sull’area motori.

“L’auspicio è che, sulla falsariga di quanto rispettato, vengano al più presto mantenute le ‘promesse’ delle commesse dei P180 e del P1HH, per chiudere il capitolo cassa integrazione e far tornare l’azienda operativa sul breve termine”.

“Superata questa fase – continua Benveduti – occorrerà pianificare il medio-lungo termine, attribuendo a Piaggio chiare missioni e visioni all’interno di in un progetto ad ampio respiro che coinvolga tutto il comparto della difesa. Per quanto riguarda le manifestazioni d’interesse, ribadiamo la necessità di evitare spacchettamenti o vendite parziali, che minerebbero il futuro industriale di Piaggio”.