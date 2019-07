Piaggio Aero, contratti per 250 mln e rientro dalla cassa integrazione per 35 lavoratori

Savona/Villanova d’Albenga. La conferma dei contratti su ricambi e revisioni motori per un totale di oltre 250 milioni di euro e il rientro dalla casa integrazione di una trentina di lavoratori. E’ quanto è emerso dall’incontro tenutosi oggi presso l’Unione Industriali di Savona tra le segreterie sindacali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, la Rsu degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova ed il commissario straordinario di Piaggio Vincenzo Nicastro. Il vertice aveva l’obiettivo di “fare il punto della situazione” a seguito del vertice al Mise dello scorso 20 giugno.

“Il commissario – spiega Alessandro Vella, segretario generale di Fim-Cisl Liguria – ha confermato la firma dei contratti su ricambi e revisioni motori per un valore di 167 milioni più 85 che darà prospettiva e carico di lavoro nell’area motori per almeno quattro anni. È stato comunicato il rientro a settembre dalla cassa integrazione di 30/35 lavoratori della direzione tecnica in previsione degli ordini sui velivoli”.

“Per questo motivo sollecitiamo il governo affinché le ‘promesse’ su P180 (refitting e acquisizioni) insieme al P1HH siano firmati rapidamente. Nell’ incontro ci è stato comunicato che anche Piaggio Aviaton (che conta 23 dipendenti) sarà posta in amministrazione straordinaria e in cassa integrazione”.

“Il commissario ha ribadito che le manifestazioni di interesse sono un chiaro segnale importante per la Piaggio e che come da noi sollecitato più volte ha l’intenzione di trovare un acquirente che possa acquisire l’azienda senza nessuno ‘spezzatino’. Proprio per questo sollecitiamo nuovamente e con forza il governo sulla tempistica dei contratti perché gli ordini sui velivoli porrebbero le condizioni positive per i lavoratori che rientrerebbero dalla cassa (attualmente 527 di Piaggio Aero e circa 50 di LaerH) e porrebbero le condizioni ottimali di un’azienda complementare di alto interesse per investitori credibili”.