Pioggia e cielo nuvoloso anticipano il rientro dal weekend: traffico intenso sulla A10

Ponente. Complice la pioggia e le condizioni meteo di questa prima domenica di luglio rientro anticipato dal weekend per molti vacanzieri del fine settimana.

In tanti hanno scelto di partire questa mattina per evitare le ormai consuete code della serata: al momento è segnalato solo traffico intenso nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona.

Sicuramente il cielo nuvoloso e la debole precipitazione odierna ha fatto desistere in molti a trascorrere ancora una giornata nelle località della riviera ligure di ponente.

Le partenze scaglionate, con alcuni che sceglieranno di partire magari già dopo pranzo, questa volta potrebbero evitare i pesanti incolonnamenti nei tratti di A10 verso Savona e verso il bivio con la A26 per il ritorno in città.

Da un punto di vista della viabilità autostradale una buona notizia, considerando che il primo weekend di luglio era considerato da “bollino rosso” per la possibilità di lunghe code per i rientri dal weekend al mare.