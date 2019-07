Pesca, approvate le linee di indirizzo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei marittimi

Regione. Sono state approvate con delibera di giunta regionale le “Linee di indirizzo regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca”.

Come spiega il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza, le Linee di indirizzo “sono destinate alle associazioni di categoria, ai datori di lavoro e ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca, quale strumento utile ai fini della realizzazione e gestione delle attività formative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché agli operatori delle Sc Psal delle aziende sociosanitarie liguri, ai fini dell’espletamento delle funzioni di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nelle modalità operative”.

“Sono compresi tutti i lavoratori, gli apprendisti e i tirocinanti imbarcati su navi battenti bandiera di uno stato membro dell’Unione Europea che effettuano qualsiasi attività di pesca, mentre sono esclusi i lavoratori che effettuano attività a terra a bordo di navi all’ormeggio”.

In sintesi, le linee di indirizzo definiscono: applicabilità della normativa; riferimenti normativi per l’informazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca; riferimenti normativi per la formazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca; riferimenti normativi sull’addestramento dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca; contenuti dell’informazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca; contenuti della formazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca; contenuti dell’addestramento dei lavoratori.

Le linee di indirizzo saranno pubblicate sui siti istituzionali della Regione Liguria e di Alisa.