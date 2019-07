Celle Ligure. Si presenta in pista, completa la gara classificandosi quarta nella sua batteria. Ma poi, una volta giunta sul traguardo, si accascia al suolo, e non solo per via della fatica.

Ci ha messo pochissimo, infatti, il personale sanitario, schierato in forze al Meeting di Celle Ligure, ad accorgersi del malore che ha colpito una giovane atleta inglese.

A primo impatto, per via dei sintomi mostrati dalla giovane, si pensava ad una possibile reazione allergica molto forte (forse dovuta alla puntura di un animale) e con conseguente timore di possibile shock anafilattico.

Ipotesi sventata, fortunatamente. E l’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso alla giovane di riprendersi in fretta.