Loano. Agg. ore 20:40 Situazione sotto controllo dopo il rapido intervento dei vigili del fuoco, che stanno provvedendo a completare lo spegnimento dell’incendio divampato nel garage di una villetta. Secondo quanto appreso l’allarme iniziale pare essere rientrato. Tuttavia ci vorranno ancora alcune ore prima che l’intervento sia ultimato con la bonifica e la successiva messa in sicurezza.

In seguito si dovrà accertare l’origine del rogo che ha destato paura tra gli alloggiati del residence vicino e tra gli abitanti della zona.

– Un densa colonna di fumo visibile anche da molto distante: attimi di paura a Loano per l’incendio in un garage in via San Giuseppe.

Secondo quanto appreso il rogo è divampato intorno alle 19 e 30, per cause ancora da accertare. A prendere fuoco una autorimessa di una villetta, non lontana dal residence “I Cormorani”.

Non appena notato il fumo sono stati alcuni passanti e residenti del posto a dare l’allarme, con l’arrivo immediato dei vigili del fuoco e personale sanitario: i pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, non ci sarebbero persone rimaste ferite o intossicate.

Preoccupazione, stando a quanto riferito, per la presenza di alcune bombole di gas che potrebbero provocare uno scoppio dalle gravi conseguenze. La zona dell’intervento è stata isolata a titolo precauzionale in attesa che si concluda lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. Nella villetta non erano presenti i proprietari.

Apprensione non solo per gli alloggiati al residence loanese, a pochi passi dall’incendio, ma anche per tutti gli abitanti della zona.