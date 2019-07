Parole Ubikate in mare, rinviata al 6 settembre lo spettacolo “Perché no Tav” con Marco Travaglio

Albissola Marina. E’ stata rinviata al prossimo venerdì 6 settembre lo spettacolo “Perché no Tav” con Marco Travaglio.

L’evento era inizialmente previsto per domani, sabato 27 luglio alle 21.15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina nell’ambito della rassegna “Parole Ubikate in mare” organizzato dalla libreria Ubik di Savona in collaborazione con il Comune albissolese.

L’allerta meteo, però, ha spinto gli organizzatori a rimandare di circa un mese e mezzo la serata.