Pallapugno, Serie C2: quarta sconfitta per la Don Dagnino

Andora. In Serie C2 mancano tre giornate al termine della stagione regolare. La Don Dagnino è incappata nella quarta sconfitta stagionale. Gli andoresi sono stati battuti per 11 a 4 dal Caraglio. I rossoblù si avviano a chiudere in seconda posizione.

Ferma per riposo la Spec, che con un bilancio di tre vittorie e dieci sconfitte rimane all’ottavo posto della graduatoria.

L’ultimo risultato della 14ª giornata:

San Biagio-Taggese 11-3

I risultati della 15ª giornata:

Caraglio-Don Dagnino 11-4

Tavole-Peveragno 2-11

Taggese-San Leonardo 11-4

Centro Incontri-San Biagio 4-11

ha riposato: Spec

La classifica: San Biagio 12; Don Dagnino 10; Caraglio; Taggese 8; Peveragno 7; Centro Incontri 6; San Leonardo 4; Spec 3; Tavole 1.

Il programma del 16° turno:

venerdì 19 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Taggese

sabato 20 luglio ore 18 a Imperia: San Leonardo-Centro Incontri

sabato 20 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Caraglio

lunedì 22 luglio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Spec

riposa: Tavole