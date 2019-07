Pallapugno, Serie B: Don Dagnino ai playout

Andora. Osella Surrauto Monticellese ai playoff: Battaglino e compagni superano la Vini Capetta Don Dagnino e salgono a quota 12. Vince anche il Serramenti Bono Centro Incontri che si porta a 11, ma in caso di parità in classifica, al termine dell’ultimo turno della regular season in programma venerdì, i monticellesi sarebbero comunque quarti per una migliore differenza giochi negli scontri diretti.

Un successo netto quello della Osella Surrauto Monticellese che concede un solo gioco agli avversari (sul 5-0, alla caccia unica dall’iniziale 0-40 per gli andoresi): squadra di casa molto determinata; poco incisiva e quasi mai in partita quella ospite.

Se dopo un’ora e 39 minuti l’arbitro Gili fischiava la fine a Monticello, ce ne sono volute oltre tre per trovare un vincitore tra Serramenti Bono Centro Incontri e Speb. Inizio per i padroni di casa 3-0, risposta di Daziano e compagni che vanno alla pausa in vantaggio di due lunghezze. Nella ripresa il Serramenti Bono Centro Incontri aggancia subito gli avversari, poi si viaggia un gioco per parte sino all’8-8. Break della quadretta di casa, 10-8, reazione della Speb e si arriva al ventunesimo gioco, con la stoccata vincente della formazione di capitan Brignone.

Taggese, Morando Neivese, Acqua S.Bernardo San Biagio e Osella Surrauto Monticellese dunque ai playoff (e in semifinale d Coppa Italia); Serramenti Bono Centro Incontri, Vini Capetta Don Dagnino, Speb e Bcc Pianfei Pro Paschese ai playout.

I risultati della 21ª giornata:

Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe 5-11

Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-0 forfait medico

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 8-11

Serramenti Bono Centro Incontri-Speb 11-10

Osella Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino 11-1

ha riposato: Benese

La classifica: Taggese, Morando Neivese 16, Acqua S.Bernardo San Biagio 15, Osella Surrauto Monticellese 12, Serramenti Bono Centro Incontri 11, Vini Capetta Don Dagnino 10, Speb 9, Bcc Pianfei Pro Paschese 8, Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe 3, Benese 2.

Il programma del 22° turno:

venerdì 2 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri

venerdì 2 agosto ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Taggese

venerdì 2 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva

venerdì 2 agosto ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Acqua S.Bernardo San Biagio

venerdì 2 agosto ore 21 a Neive: Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese

riposa: Virtus Langhe