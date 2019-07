Pallapugno: il punto su Serie C1 e Serie C2

Bormida. Quinta giornata di ritorno in Serie C1. Non si ferma la capolista Pieve di Teco che nello sferisterio di casa supera la Barbero Albese (7-3 al riposo, 11-3 il finale per Molli e compagni). All’inseguimento un terzetto: il Bubbio (che sulla piazza del pallone si impone sull’Ultreia et Suseia per 11-4), il Banca Alba Olio Desiderio Ricca (che passa a Bormida per 6-11, 4-6 al riposo) e l’Araldica Castagnole Lanze (a segno nello sferisterio di casa sulla Torfit Langhe e Roero Canalese: 8-2 alla pausa, 11-4 il finale). Punto anche per il Monastero Dronero che concede un solo gioco all’Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

I risultati della 14ª giornata:

Polisportiva Pieve di Teco-Barbero Albese 11-3

Sommariva Bormidese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 6-11

Monastero Dronero-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 11-1

Bubbio-Ultreia et Suseia 11-4

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-4

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 11, Bubbio, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Araldica Castagnole Lanze 9, Barbero Albese, Ultreia et Suseia, Monastero Dronero 8, Torfit Langhe e Roero Canalese 6, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma del 15° turno:

venerdì 12 luglio ore 21 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Monastero Dronero

sabato 13 luglio ore 16 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Sommariva Bormidese

domenica 14 luglio ore 16 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Polisportiva Pieve di Teco

lunedì 15 luglio ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Bubbio

lunedì 15 luglio ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Araldica Castagnole Lanze

In Serie C2, nel girone B, la Don Dagnino mantiene la seconda posizione. La Spec non ha più giocato, avendo dovuto dare per due volte forfait.

I risultati della 13ª giornata:

Peveragno-San Leonardo 11-2

Centro Incontri-Spec 11-0 forfait medico

Tavole-San Biagio 3-11

Taggese-Don Dagnino 11-9

ha riposato: Caraglio

I risultati della 14ª giornata:

Spec-Caraglio 0-11 forfait medico

Don Dagnino-Centro Incontri 11-2

San Leonardo-Tavole 11-4

mercoledì 10 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Taggese

ha riposato: Peveragno

La classifica: San Biagio; Don Dagnino 10; Caraglio, Taggese 7; Peveragno; Centro Incontri 6; San Leonardo 4; Spec 3; Tavole 1.

Il programma del 15° turno:

venerdì 12 luglio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Don Dagnino

sabato 13 luglio ore 16 a Tavole: Tavole-Peveragno

sabato 13 luglio ore 17.30 a Taggia: Taggese-San Leonardo

lunedì 15 luglio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-San Biagio

riposa: Spec