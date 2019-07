Pallanuoto, concluso con successo il camp della Rari Nantes Savona

Savona. Grande successo e tanto entusiasmo per il Camp 2019 di pallanuoto, giunto alla sua 25ª edizione ed organizzato dalla Rari Nantes Savona, che si è concluso ieri mattina nella piscina Zanelli di Savona.

A questa edizione hanno preso parte ragazzi, di età compresa tra i 10 ed i 17 anni, provenienti da diverse regioni italiane e dal Belgio, tutti uniti da un’unica grande passione quella per la pallanuoto.

I partecipanti allo stage si sono allenati nella piscina Zanelli di Savona e nella piscina di Luceto ad Albisola Superiore senza disdegnare una puntata anche in mare per un assaggio della pallanuoto dei vecchi tempi. Sotto la direzione tecnica di Claudio Mistrangelo, a seguire i ragazzi durante gli allenamenti, sono stati il referente regionale per la Fin, Andrea Pisano, l’attaccante della Carige Rari Nantes Savona Valerio Rizzo ed il portiere savonese Mattia Conti.

La settimana si è conclusa, come sempre, con la maxi partita finale che si è disputata davanti ad un pubblico di genitori appassionati e festanti.

L’appuntamento per tutti è al prossimo anno con Camp 2020.